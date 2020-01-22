Suriye'de Rus savaş uçakları mülteci kampını vurdu: 2 ölü 5 yaralı - Son Dakika

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Suriye'de Rus savaş uçakları mülteci kampını vurdu: 2 ölü 5 yaralı
6 saat önce
Suriye'de Rus savaş uçakları Halep'in batısındaki Atarib kasabasındaki bir mülteci kampını vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Suriye'de Rus savaş uçakları Halep'in batısındaki Atarib kasabasındaki bir mülteci kampını vurdu. Hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.
Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları Halep'in batısında bulunan Atarib kasabasında bir mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Rus savaş uçakları ve Esad rejimi aynı bölgede bulunan Bashnata, Al-Mansoura ve Bashqatin kasabaları da saldırdı. Saldırılarda can kaybı olmamasına rağmen büyük hasar meydana geldi.
(İHA)
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