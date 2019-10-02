Son Dakika Haberleri: Suriye'de S-500 test edildi
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Suriye'de S-500 test edildi

1 saat önce

Rus hava savunma füze sistemi S-500'ün Suriye'de başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

Suriye'de S-500 test edildi, System.String[]

Rus hava savunma füze sistemi S-500'ün Suriye'de başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

Rus İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayi kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, S-500 hava savunma füze sisteminin testleri esnasında birtakım arızalar meydana gelse de bu problemlerin hızlı bir şekilde çözüldüğü ifade edildi.

Sistemin söz konusu etapta testinin tamamlandığı belirtilen haberde, testin "başarılı" kabul edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu, S-500 sisteminin Rus ordusuna tedarikinin 2020'de başlayacağını bildirmişti.

Ayrıca Şoygu, Suriye'deki operasyonlar sırasında testleri başarısızlıkla sonuçlanan 12 silah türünün ise üretimine son verildiğini ifade etmişti.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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