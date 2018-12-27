Son Dakika Haberleri: Suriye'de Sağanak Sığınmacı Kamplarını Sular Altında Bıraktı

Suriye'de Sağanak Sığınmacı Kamplarını Sular Altında Bıraktı

2 saat önce

- İdlib 'deki Atme kampında sular altında kalan çadırlar Yollarda akan sel suları Selden zarar gören Ömer kampı sakini Sait Sait ile röportaj Kamp sakinlerinin çadırlarından ıslanan eşyalarını kurtarmaya çalışması Kamp sakinlerinden birinin çadırda biriken suyu boşaltma çalışması Kamp...

- İdlib 'deki Atme kampında sular altında kalan çadırlar
Yollarda akan sel suları
Selden zarar gören Ömer kampı sakini Sait Sait ile röportaj
Kamp sakinlerinin çadırlarından ıslanan eşyalarını kurtarmaya çalışması
Kamp sakinlerinden birinin çadırda biriken suyu boşaltma çalışması
Kamp sakini Abdüllatif Muhammed ile röportaj
Selde çadırı zarar gören Ahmet Arif ile röportaj
Suriye'nin İdlib ve Lazkiye illerinin kırsalında iki gün önce başlayan ve dün şiddetini artıran yağışlar sele dönüştü. Sağanak nedeniyle yaklaşık 70 bin sivilin yaşadığı 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.

Gece saatlerinde meydana gelen selden çok sayıda sığınmacı kampı etkilenirken pek çok çadır suya kapıldı. On binlerce sığınmacının çadırı sel sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.

Sel sonrası Atme, Kah, Kerame, Hüda ve Ömer kampları ile Lazkiye kırsalındaki Hırbatül Cevz bölgesindeki kamplardan yardım talebi geldi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'deki STK'ler ile selden etkilenen aileler için İdlib merkezine yakın bölgede geçici konaklama merkezi kurulacağı duyuruldu.

Selden zarar gören Ömer kampı sakini Sait Sait, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldan beri kamplarda meydana gelen en büyük yağış olduğunu söyledi.

Sait, "Kampları su bastı. Bazı kamplar yıkıldı.150 ile 200 çadır kent kısmen veya tamamen zarar gördü. Yağışlardan mağdur olanlar daha güvenli bölgelere çadırlarını terk edip çıktı." dedi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ellerindeki kısıtlı imkanlarla kamp sakinlerini tahliye etmeye çalıştığını belirten Sait, "Felaket derecesinde olan bu yağış sonrası mağduriyeti gidermek için mutlaka Türkiye gibi komşu devletten müdahale etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bir diğer kamp sakini Abdüllatif Muhammed de binlerce ailenin selden etkilenmemek için yüksek tepelere çıktığını anlattı.

"Kamplar sakinlerinin üzerine yıkıldı"

Muhammed, "Kamplarda altyapı yapılmadı. Kanalizasyon da yok. 8 yıldan bu yana ilk defa böyle bir yağış yaşadık. Kamplar sakinlerinin üzerine yıkıldı. İnsanların geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanlar selde boğuldu. Sivil yardım kuruluşlarının böylesi bir afeti gidermesi mümkün değildir. O yüzden Türk hükümetinin acil bir şeklide müdahale etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Selde çadırı zarar gören Ahmet Arif de tüm eşyalarının ve yemek malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Arif, "Bu çadırda 3 aile yaşıyoruz. Çocuklarımı nereye götüreyim? Çocuklarımı nereye, nasıl çıkardığımı bilmiyorum. 85 yaşındaki babamı hastaneye kaldırdım durumu nedir bilmiyorum. Ne yiyeceğimiz ne üzerinde yatacak bir şeyimiz kaldı. Ben ne yapayım nereye gideyim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:40 Kaynak: AA

İdlib, Suriye, Güncel
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