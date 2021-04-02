Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle etkisiz hale getiriliyor - Son Dakika

Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle etkisiz hale getiriliyor

02.04.2021 09:54
Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle etkisiz hale getiriliyor, System.String[]

TÜRKİYE'nin düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile terörden arındırılan bölgelerde güvenlik güçleri, elleri tetikte görev yapmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE'nin düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile terörden arındırılan bölgelerde güvenlik güçleri, elleri tetikte görev yapmayı sürdürüyor. Sızma girişiminde bulunan ya da saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler, anlık olarak takipte olan bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından etkisiz hale getiriliyor. O anlar kameralarla görüntüleniyor.

İç savaşın başlamasının ardından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın yerleşim yerleri, terör örgütlerinin kontrolüne girdi. Teröristlerin uyguladığı baskı nedeniyle binlerce Suriyeli evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındı. Terör örgütü ayrıca, tüm uyarılara rağmen Türkiye'yi ve sınır hattındaki görevli askerleri hedef alan saldırılar düzenledi. Uyarılara rağmen saldırılarını sürdüren teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla etkisiz hale getirilerek bulunduğu bölgeler güvenli hale getirilip, zorunlu göç eden binlerce kişinin evlerine dönüşü sağlandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ 24 SAAT TAKİPTETeröristlerden arındırılan bölgelerde sivillerin güven içinde yaşamalarını sağlaması için Türk Silahlı Kuvvetleri görevini sürdürüyor. Yaşamın normalleşerek eskiye dönmesi için adeta yeniden inşa ettiği bölgelerde Türkiye'nin eğittiği yerel polis ve jandarmalar asayişi sağlıyor. Suriye Milli Ordusu askerlerinin cephe hatlarında görev yaptığı bölgelere, olası saldırılara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri 24 saat teröristleri adım adım takip ediyor. Silahlı İnsansız Hava Aracı, İnsansız Hava Aracı, dron, teknolojik gözetleme aygıtları ile teröristlerin bulunduğu alanlar sürekli olarak gözetleniyor.SIZMA VE SALDIRI GİRİŞİMLERİ ANINDA ÖNLENİYORÖzellikle terör örgütünün halen kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesindeki teröristlerin 24 saat boyunca her adımı takip ediliyor. Teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine yönelik sızma ve saldırı girişimlerine izin verilmiyor. Güvenlik güçleri, sızma veya saldırı girişiminde bulunan teröristleri havan, roket ve obüslerle yapılan nokta atışları ile etkisiz hale getiriyor. O anlar da kameralar tarafından anbean kaydediliyor. TSK'nın yerli ve milli teknoloji kullandığı bölgede, bugüne kadar sızma veya saldırı girişiminde bulunan yüzlerce terörist etkisiz hale getirilerek, terörden arındırılan bölgelerde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmedi. Suriyeli siviller, güven içinde yaşamalarını sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriye'deki üslerinin yanı sıra Mehmetçik, sınır hattında da yaya, zırhlı araç ve köpekli devriyelerini aynı titizlikle ara vermeden sürdürüyor.


Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle etkisiz hale getiriliyor
Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle etkisiz hale getiriliyor
Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle etkisiz hale getiriliyor
Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle etkisiz hale getiriliyor

Güvenlik güçleri, Saldırı, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriye'de, saldırı hazırlığındaki teröristler böyle etkisiz hale getiriliyor - Son Dakika


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