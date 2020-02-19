Suriye'de Şam'dan Halep'e sekiz yıl sonra ilk sivil uçuş - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Suriye'de Şam'dan Halep'e sekiz yıl sonra ilk sivil uçuş - Son Dakika Dünya

Suriye'de Şam'dan Halep'e sekiz yıl sonra ilk sivil uçuş

15 dakika önce

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep Havalimanı Genel Müdürü Muhammed El Masri, 35 dakika süren uçuşlara yeniden başlanmasının "ordunun terörize karşı zaferinin ve kentte barışın sağlanmasının sonucu" olduğunu söyledi.

Suriye'de Şam'dan Halep'e sekiz yıl sonra ilk sivil uçuş, System.String[]

Suriye'de bakent Şam'dan Halep kentine sekiz yıl sonra ilk kez sivil bir uçuş gerçekleştirildi. Ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep Havalimanı Genel Müdürü Muhammed El Masri, 35 dakika süren uçuşlara yeniden başlanmasının "ordunun terörize karşı zaferinin ve kentte barışın sağlanmasının sonucu" olduğunu söyledi.

SANA da, "terörist faaliyetler nedeniyle sekiz yıl boyunca askıya alınan uçuşların 19 Şubat'ta tekrar başladığını" duyurdu.

Halep Havalimanı Genel Müdürü Muhammed El Masri, havaalanında bakım çalışmalarının dün tamamlandığını söyledi.

Suriye ordusu son günlerde Halep'teki operasyonlarını yoğunlaştırarak çevresindeki çok sayıdaki kasabayı ele geçirmişti.

Halep ile İdlib arasında yer alan bölgenin ele geçirilmesiyle Suriye ordusu Halep'i, Nubl'u ve Türkiye sınırına yakın Tel Rıfat'a bağlayan 214 numaralı yolu denetimi altına aldı.

Hükümet yanlısı El Vatan gazetesi geçen hafta tamamen ordunun denetimine geçen stratejik öneme sahip M5 otoyolunun hafta sonu itibarıyla sivillerin kullanımına açılacağını bildirmişti.





BM: Halep'ten dört günde 43 bin kişi kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) ise Suriye rejiminin son zamanlarda yaptığı operasyonlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini kaydederek yerinden edilenlerin sayısının ülke çapında toplamda son üç ay içinde 900 bine ulaştığını kaydetti.

BM, sadece dört gün içinde Halep'ten kaçan insan sayısının 43 bin olduğunu belirtti.

Yerinden edilenlerin yarım milyonunun çocuk olduğunu kaydeden BM, çetin kış koşullarından ötürü kimi çocukların hayatını kaybettiğini aktardı.

Bu yüzden BM bir an önce ateşkes sağlanmazsa durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Son zamanlarda yerlerinden edilen insanların sayısının iç savaşın başladığı 2009 yılından beri en yüksek seviyesine ulaştığı belirtiliyor.





Erdoğan: İdlib harekatı an meselesidir

Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusu, ülkede kalan son muhaliflere karşı İdlib ve Halep'teki operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Operasyonların İdlib'de yoğunlaşması ise Türkiye askerleri ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesine yol açmış, Türkiye ordusuna mensup 12 kişi ve bir sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ve Rusya'dan heyetlerin Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmelerinde ise bir uzlaşma sağlanamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, "Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise son açıklamasında, "Kuzeyden gelen tüm boş lafları umursamadan Halep ve İdlib eyaletlerini kurtarma savaşı, tüm Suriye topraklarını özgürleştirmek, terörizmi yok etmek ve istikrara kavuşmak için verdiğimiz savaşla birlikte devam ediyor" demişti.

Suriye, Şam, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:50 
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