Suriye'de Şam-Humus yolunda 18 araç birbirine girdi: 32 ölü, 77 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'de Şam-Humus yolunda 18 araç birbirine girdi: 32 ölü, 77 yaralı - Son Dakika Dünya

Suriye'de Şam-Humus yolunda 18 araç birbirine girdi: 32 ölü, 77 yaralı

6 saat önce

Suriye'de freni patlayan tankerin 2 yolcu otobüsü ve 15 özel araca çarptığı kazada 32 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

Suriye'de Şam-Humus yolunda 18 araç birbirine girdi: 32 ölü, 77 yaralı, System.String[]

Suriye'de freni patlayan tankerin 2 yolcu otobüsü ve 15 özel araca çarptığı kazada 32 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.


Kaza, Humus ile Şam'ı birbirine bağlayan yolda Bağdat Köprüsü civarında meydana geldi. Yetkililer tanker sürücüsünün patlayan fren nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini açıkladı. Kontrolden çıkan tanker otoyolda 2 yolcu otobüsü ve 15 özel araca çarptı.

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Suriye, Şam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:46 
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