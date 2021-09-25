Suriye'de Şam ve Lazkiye'deki hastanelerde Kovid-19 hastaları için boş yer kalmadı - Son Dakika

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği başkent Şam ve Lazkiye illerindeki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için tahsis edilen bölümlerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, rejimin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, başkent Şam ve kırsalı ile Lazkiye'deki hastanelerinde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölümlerde yer kalmadı.

Şam'daki bazı Kovid-19 hastalarının Humus iline sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, Lazkiye'deki Kovid-19 hastalarının ise Tartus iline nakli için hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.

Rejim kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 tablosu

Rejimin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 397 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 85 kişinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, 15 kişinin de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.