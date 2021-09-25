Üye Girişi
Suriye'de Şam ve Lazkiye'deki hastanelerde Kovid-19 hastaları için boş yer kalmadı - Son Dakika

Suriye'de Şam ve Lazkiye'deki hastanelerde Kovid-19 hastaları için boş yer kalmadı

25.09.2021 13:56
Suriye'de Şam ve Lazkiye'deki hastanelerde Kovid-19 hastaları için boş yer kalmadı, System.String[]

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği başkent Şam ve Lazkiye illerindeki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için tahsis edilen bölümlerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrol ettiği başkent Şam ve Lazkiye illerindeki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için tahsis edilen bölümlerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, rejimin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, başkent Şam ve kırsalı ile Lazkiye'deki hastanelerinde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölümlerde yer kalmadı.

Şam'daki bazı Kovid-19 hastalarının Humus iline sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, Lazkiye'deki Kovid-19 hastalarının ise Tartus iline nakli için hazırlıkların sürdüğü aktarıldı.

Rejim kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 tablosu

Rejimin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 397 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 85 kişinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, 15 kişinin de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Beşşar Esed, Lazkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de Şam ve Lazkiye'deki hastanelerde Kovid-19 hastaları için boş yer kalmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 14:34 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi 14:24 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak 14:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü 14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 12:37 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı 10:50 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı

Son Dakika Haberleri
14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
14:23 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
14:07 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak
14:06 Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş
14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü
13:58 Son dakika: Meteoroloji'den iki kente turuncu kodlu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesine dikkat çektiler
13:57 Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi
13:55 Taliban'ın radarına 21 bin saf altından oluşan ünlü Baktriya hazinesi girdi! Her yerde onu arıyorlar
12:36 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti         
14:36
Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar         
14:31
Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken fotoğraflar Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken fotoğraflar         
14:10
Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş         
14:06
Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi         
13:57
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli         
10:47
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 14:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'de Şam ve Lazkiye'deki hastanelerde Kovid-19 hastaları için boş yer kalmadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement