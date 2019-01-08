Suriye'de Savaş Mağduru Ailelere 270 Milyon Ekmek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 2018 yılı boyunca 270 milyon adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 2018 yılı boyunca 270 milyon adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.



Suriye'de 2011 yılında iç savaşın başlamasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenli olarak insani yardım çalışması gerçekleştiren İHH, 2018 yılı içerisinde ürettiği 270 milyon adet ekmeği Suriye içerisindeki savaş mağduru ailelere dağıttı.



İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşayan savaş mağduru ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için kurulan İHH fırınlarında 8 yıldır olduğu gibi 2018 yılı boyunca da üretimlerin devam ettiğini söyledi.



Savaşın mağdur ettiği ailelere ücretsiz olarak ekmek dağıtımı yapıldığını söyleyen Yemelek, "Hatay ve Kilis'in yanı sıra Suriye içerisinde kurduğumuz fırınlarda ürettiğimiz ekmekleri düzenli olarak savaş mağduru ailelere ulaştırıyoruz. Özellikle savaş şartlarında sivillerin ekmek temin etmekte zorlandığı bölgelerde dağıtım gerçekleştiriyoruz. Böylelikle oluşacak ciddi mağduriyetlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Ürettiğimiz ekmekler Suriyeli sivillerin damak tadına uygun ve savaş ortamında uzun süre tazeliğini koruyacak şekilde hazırlanıyor" dedi.



Suriye'deki sivillere 2018 yılı içerisinde 270 milyon adet ekmek dağıtımı yaptıklarını ifade eden Yemelek, "Suriye içerisinde dönemsel olarak değişiklikler olsa da Türkiye ve Suriye içerisindeki fırınlarımızda günlük ortalama 750 bin adet ekmek üretiyoruz. Bu kapsamda savaş mağduru sivillerin ekmek ihtiyacını gidermek için kurmuş olduğumuz fırınlarda 2018 yılı boyunca üretilen yaklaşık 270 milyon adet ekmeği Suriye içerisindeki ailelere dağıttık. Dağıtımlarımız 12 ay boyunca İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında devam etti" diye konuştu.



Yemelek, Suriye içerisinde yaşayan savaş mağduru sivillere destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. - HATAY

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız

Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır

Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim