Suriye'de savaşan Güney Afrikalı Osmanlı pilotunun mezarı onarıldı

Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye'de savaşan, Erzurumlu Ebubekir Efendi'nin torunu olan Osmanlı pilotu Rüştü Ataullah Bey'in Güney Afrika'daki mezarı restore edildi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Şam cephesinde Cemal Paşa'nın emrinde savaşan Osmanlı subayı pilot Rüştü Ataullah Bey'in Johannesburg'un Westpark Mezarlığında bulunan kabri bir hayırsever tarafından yenilendi.

Restorasyon sonrası Ataullah Bey'in kabrinde aile yakınları ve pilot Rüştü Bey'in hayattaki tek oğlu Ahmet Kemal Ataullah'ın da katıldığı anma töreni düzenlendi.

Rüştü Ataullah Bey ve ailesinin hayatını araştıran Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Öğretim Üyesi Dr. Halim Gençoğlu, AA muhabirine, Ataullah Bey'in tarihteki yerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Gençoğlu, "Pilot Rüştü Ataullah Bey, Sultan Abdülhamid Han'ın emriyle Galatasaray Sultanisinde okutulmuştu. Bize Osmanlı'dan yadigar kalan bu Cihan Harbi gazisinin mezarını ihmal edemezdik. O vesileyle mezarını restore ettirdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu Osmanlı gazisinin torunlarına Türk vatandaşlığı vermesi çok manidar olur." diye konuştu.

Erzincan depremzedeleri için Güney Afrikalılardan bağış topladı

Erzurumlu müderris Ebubekir Efendizade Ahmet Ataullah Efendi ile Muhsine Abdurrahman Hanım'ın oğlu olan Rüştü Ataullah'ın eğitimini İngiltere'de tamamladıktan sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusuna katıldığını aktaran Gençoğlu, "Rüştü Bey, Şam ve Irak cephesinde savaştıktan sonra Güney Afrika'ya döndü. Bir dönem Cape Town Müslüman Cemiyetinin de başkanlığını yürüttü." dedi.

Ataullah Bey'in diğer kardeşlerinin de Güney Afrika'da Müslüman topluluk içerisinde öncü roller üslendiğini söyleyen Gençoğlu, 1939 yılında Erzincan depremine yardım için Güney Afrika Müslümanlarından bağış toplayan Rüştü Bey'in vefatına kadar Türkiye ile olan münasebetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Rüştü Ataullah Bey, 1896 yılında Güney Afrika'nın Kimberley şehrinde doğdu.

Dedesi Osmanlı alimi Ebubekir Efendi

Ataullah Bey'in dedesi Ebubekir Efendi, Sultan Abdülaziz Han döneminde İslami ilimleri öğretmek, Müslümanlar arasındaki dini ve içtimai ihtilafları çözmek maksadıyla Cape Town'a gönderildi. Yaklaşık 17 yıl Güney Afrika'da görev yapan Ebubekir Efendi, Cape Town'a varışının 15'inci gününde bir okul açtı, 20 gün içinde 300'den fazla öğrenci topladı, Kur'an-ı Kerim, Arapça, Türkçe öğretti ve dini kitaplar okuttu.

Güney Afrika'da bir taraftan eğitim ile meşgul olan Ebubekir Efendi, diğer taraftan halka daha iyi bir şekilde nüfuz edebilmek için kısa zamanda mahalli dil olan Felemenkçe ve İngilizce öğrendi. Birçok önemli dini kitabı 7 ayda, hızla öğrendiği yerel dile çevirdi. Müslümanlar arasında doğru bir İslami anlayışın yayılması için yıllarca mücadele veren Ebubekir Efendi, 29 Ağustos 1880'de arkasında kültürel miras olarak pek çok cami ve okul bırakarak Cape Town'da hayatını kaybetti.