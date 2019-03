Suriye'de Savaşın Bitmesi İçin Çok Çalışıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de savaşın bitmesi için çok çalışıyoruz. Astana, Soçi ve Cenevre süreçleriyle Rusya ve İran gibi diğer ülkelerle Suriye'ye siyasi bir çözüm getirmek için çalışıyoruz."



Hatay'daki temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın Defne ilçesindeki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin 17 yılda geri kalmış bir ülkeden, dünyada önemli bir aktör ülke haline geldiğini ancak Hatay'ın belediyecilik yönünden geriye gittiğini belirtti. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maalesef belediyecilikte Hatay, bizim 2009, 2014'te Antalya'da gördüğümüz o karanlık günlere gitmiş. Dün akşamdan beri Hatay'da dolaşıyoruz. Gerçekten devletimizin yaptığı önemli hizmetler var ama belediyecilikte Türkiye'nin en geri kalmış şehri İzmir diyordum, İzmir'den daha da kötüsünü gördüm. O da Hatay... Yazıklar olsun, insan üzülüyor. İnsanların oyunu alıp da sözünü tutmayanlara yazıklar olsun ama az kaldı 31 Mart'ta inşallah tüm Hataylılar, Defneliler ve Harbiyeliler gerekeni yapacak. Hangi partiden, hangi görüşten olursak olalım, hangi inançtan, mezhepten olursak olalım şehrimize ve şehirde yaşayan insanlarımıza saygı duyan, önem veren ve hizmet getirene oy verelim."



Çavuşoğlu, sırf "partidendir" diye hizmet vermeyene oy vermenin, doğru olmayacağını söyledi.



"Suriye'nin büyük bölümünde yollar buradan daha iyidir"



Kalkınmanın şehirlerden başladığına işaret eden Çavuşoğlu, Hatay'ın yerel yönetim bakımından bu kadar geri olmaması gerektiğine işaret etti.



"Suriye'nin büyük bölümünde bile yollar buradan daha iyidir." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Afrin bölgesini teröristlerden temizledik. Şimdi oradaki yollara bakın, çok güzel yollar yapıyoruz. Devletimiz de yollar yapıyor. Bu Hatay'a yakışmıyor. Hatay daha iyisini hak ediyor. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanına bakıyoruz. 'Oy vermediniz diye size hizmet vermem.' diyor. Defne, Harbiye vermiş, buraya da hizmet getirmemiş. Oy verene de hizmet getirmemiş ama bu sefer Defneliler haddini bildirecek. Vatandaşımız, halkımız enayi değil. Hizmet edene ve saygı duyana oyunu verir."



"Suriye'de savaşın bitmesi için çok çalışıyoruz"



Çavuşoğlu, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne en güçlü desteği veren ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.



Suriye'nin istikrarı, barışı ve huzurunun başta Hatay ve diğer serhat şehirler olmak üzere tüm Türkiye için önemli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Suriye'de savaşın bitmesi için çok çalışıyoruz. Astana, Soçi ve Cenevre süreçleriyle Rusya ve İran gibi diğer ülkelerle Suriye'ye siyasi bir çözüm getirmek için çalışıyoruz. Rejim ile muhalefeti bir araya getirerek yeni bir anayasa komisyonu kurmaya çalışıyoruz. İnşallah az kaldı. Rejim listesini verdi. En kısa zamanda sahada yıllardır karşılıklı savaşanlar oturup, Suriye'nin geleceği için birlikte anayasa yazacaklar. Bunu kim başarıyor; Türkiye Cumhuriyeti başarıyor ve inşallah orada da savaş bitecek, huzur, istikrar, barış gelecek. Suriye halkı kazanacak, biz de Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız."



Suriye'nin istikrara kavuşması, terör örgütlerinden temizlenmesi için çok gayret gösterdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "DEAŞ, PKK, YPG gibi ne kadar terör örgütü varsa, görüşü, ideolojisi ne olursa olsun DEAŞ da terör örgütüdür, PKK da terör örgütüdür. İkisi de birbirinden lanetlidir. Dolayısıyla her türlü terör örgütünden kurtulmamız lazım, huzurumuz için." diye konuştu.



Çavuşoğlu, terörden temizlenen bölgelere Suriyelilerin dönmeye başladığını, sadece Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesine bugüne kadar 320 binden fazla Suriyelinin döndüğünü dile getirdi.



Oralarda da yardımlara devam edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Elektrik, su, sağlık hizmetleri yine eğitimle ilgili her türlü desteği veriyoruz ve dünya kamuoyuna diyoruz ki 'Dönen insanları da unutmayın, onlara da yardım edin." şeklinde konuştu.



"Yanlışın karşısındayız"



Çavuşoğlu, İdlib ve bu bölgedeki istikrarın pekişmesiyle buralara da dönüşlerin başlayacağını, siyasi çözüm ile istikrar geldiğinde, insanların döneceğini, kapıların açılarak Suriye ile ilgili ticaretin başlayacağını ve bundan Hataylıların kazanacağını kaydetti.



Sadece Suriye'nin değil Irak'ın da yeniden inşası için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "İran'a yönelik yaptırımlara karşı en güçlü dik duran ülke Türkiye Cumhuriyeti. Biz yanlışın karşısındayız. Kim olursa olsun kim yaparsa yapsın, kime yapılırsa yapılsın yanlışın karşısındayız, ilkeli davranıyoruz."



İran'a yaptırımları doğru bulmadıklarını her zaman da karşısında olmaya devam edeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, İran halkına da desteklerinin devam edeceğini bildirdi.



Çavuşoğlu, "Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. ABD böyle istemiş, İsrail böyle istemiş, yok. Bu tür yanlış politikaların bundan sonra da karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm komşularımızla ilişkilerimizi düzeltmek için çaba sarf ettik. Komşu ülkelerin huzuru, barışı, bölgemizin ateş çemberi değil, huzur, istikrar, kalkınma çemberi olması için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.



