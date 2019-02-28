Suriye'de Sdg Siyasi Sürecin Parçası Değil" - New
1 saat önce
- Oturumdan detaylar BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O.
- Oturumdan detaylar BM Suriye
Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler
(BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli Kürtlerin ülkedeki sürecin bir parçası olduğunu ancak terör örgütü YPG/ PKK
'nın paravanı SDG'nin siyasi sürecin bir parçası olmadığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:49 Kaynak: AA
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