Son Dakika Haberleri: Suriye'de Sdg Siyasi Sürecin Parçası Değil" - New

Suriye'de Sdg Siyasi Sürecin Parçası Değil" - New

1 saat önce

- Oturumdan detaylar BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O.

- Oturumdan detaylar
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli Kürtlerin ülkedeki sürecin bir parçası olduğunu ancak terör örgütü YPG/ PKK'nın paravanı SDG'nin siyasi sürecin bir parçası olmadığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:49 Kaynak: AA

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