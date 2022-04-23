Suriye'de şehit olan polisin naaşı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye'de şehit olan polisin naaşı Türkiye'ye getirildi

23.04.2022 00:47
Suriye'de şehit olan polisin naaşı Türkiye'ye getirildi

SURİYE'nin Mare bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda özel hareket polisi Aytaç Altunörs şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı.

SURİYE'nin Mare bölgesinde, PKK/ YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda özel hareket polisi Aytaç Altunörs şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı.

Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare kasabasındaki kontrol noktasında, Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG terör örgütü üyeleri tarafından roketli saldırı yapıldı. Saldırıda roketatar isabet eden araçta bulunan özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polis memuru ile şehit polisin naaşı bölgeden tahliye edilerek, Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şehit polisin naaşı ise morga konuldu.Öğle saatlerinde yine Tel Rıfat bölgesindeki teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 10 polis memuru yaralanmıştı. Her iki saldırı sonrası güvenlik güçlerince tespit edilen teröristlerin bulunduğu alanlar öbüs ve çok namlulu roket atarlar ile yoğun ateş altına alındı.


YORUMLAR
500
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Polis Memuru, Şehit, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriye'de şehit olan polisin naaşı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


Son Dakika
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
00:30 Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!
00:20 Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo'un ayağında kırık tespit edildi! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:21 Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
23:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile iftar programında buluşup masa tenisi oynadı
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
22:37 Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 01:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'de şehit olan polisin naaşı Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement