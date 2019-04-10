Suriye'de Şehit Olan Uzman Onbaşı Memleketi Niğde'ye Gönderildi
1 saat önce
Suriye'de şehit olan uzman onbaşı memleketi Niğde'ye gönderildiGAZİANTEP - Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan ve 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın Gaziantep'te...
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: İHA
'de şehit olan uzman onbaşı memleketi Niğde
'ye gönderildi
GAZİANTEP - Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan ve 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın Gaziantep
'te yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı.
İki hafta önce 31 Mart günü Azez
ve Afrin
kentleri arasındaki Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda yaralanan ve o günden beri Gaziantep'te tedavi gören Uzman Onbaşı Halis Sayın dün şehit olmuştu. Niğdeli Şehit Sayın, Gaziantep'te yapılan cenaze işlemlerinin ardından törenle memleketi Niğde'nin Orhanlı
kasabasına uğurlandı.
Şehit Halis Sayın'ın nişanlı olduğu belirtilirken, bugün gün içinde Niğde'nin Orhanlı kasabasında defin edilecek
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