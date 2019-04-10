Son Dakika Haberleri: Suriye'de Şehit Olan Uzman Onbaşı Memleketi Niğde'ye Gönderildi

Suriye'de Şehit Olan Uzman Onbaşı Memleketi Niğde'ye Gönderildi

1 saat önce

Suriye'de şehit olan uzman onbaşı memleketi Niğde'ye gönderildiGAZİANTEP - Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan ve 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın Gaziantep'te...

Suriye'de şehit olan uzman onbaşı memleketi Niğde'ye gönderildi

GAZİANTEP - Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan ve 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı.
İki hafta önce 31 Mart günü Azez ve Afrin kentleri arasındaki Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda yaralanan ve o günden beri Gaziantep'te tedavi gören Uzman Onbaşı Halis Sayın dün şehit olmuştu. Niğdeli Şehit Sayın, Gaziantep'te yapılan cenaze işlemlerinin ardından törenle memleketi Niğde'nin Orhanlı kasabasına uğurlandı.
Şehit Halis Sayın'ın nişanlı olduğu belirtilirken, bugün gün içinde Niğde'nin Orhanlı kasabasında defin edilecek
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: İHA
Gaziantep, Suriye, Niğde, Genel
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