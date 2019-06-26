Son Dakika Haberleri: Suriye'de şehit olan uzman onbaşı memleketine uğurlandı
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Suriye'de şehit olan uzman onbaşı memleketine uğurlandı

1 saat önce

Suriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'a gönderildi.

Suriye'de şehit olan uzman onbaşı memleketine uğurlandı, System.String[]
Suriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'a gönderildi.

Afrin'in 20 kilometre güneyinde Kimar köyü yakınlarındaki TSK'nın üs bölgesine yapılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesi, Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Aksaray'a gönderildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
Aksaray, Suriye, 3. Sayfa
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