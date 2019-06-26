Suriye'de şehit olan uzman onbaşı memleketine uğurlandı
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Suriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'a gönderildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
'de, Zeytin
Dalı Harekatı bölgesinde PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesi, memleketi Aksaray
'a gönderildi. Afrin
'in 20 kilometre güneyinde Kimar köyü yakınlarındaki TSK
'nın üs bölgesine yapılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesi, Kırıkhan Devlet Hastanesi
morgundan alınarak memleketi Aksaray'a gönderildi.
(İsmet Biçen/İHA)
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