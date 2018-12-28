Son Dakika Haberleri: Suriye'de Sel, 70 Bin Kişinin Yaşadığı Çadır Kentleri Vurdu

Suriye'de Sel, 70 Bin Kişinin Yaşadığı Çadır Kentleri Vurdu

1 saat önce

SURİYE'nin Türkiye sınırına yakın noktalarında kurulan ve 70 bin Suriyelinin yaşadığı Atme, Kah, Kerame gibi 11 çadır kent, sağanak nedeniyle su altında kaldı.

Suriye'de Sel, 70 Bin Kişinin Yaşadığı Çadır Kentleri Vurdu, System.String[]
SURİYE'nin Türkiye sınırına yakın noktalarında kurulan ve 70 bin Suriyelinin yaşadığı Atme, Kah, Kerame gibi 11 çadır kent, sağanak nedeniyle su altında kaldı. Binlerce insan kampları terk ederek daha güvenli olan yüksek bölgelere yerleşti.

Suriye'de etkili olan sağanak, rejim ve terör örgütlerinden kaçan Suriyelilerin yaşadığı çadır kentleri vurdu. Sel nedeniyle bölgede 70 bin kişinin yaşadığı 11 çadır kent büyük zarar gördü. Binilerce Suriyeli, kaldıkları çadırları terk ederek daha güvenli olan yüksek tepelere gitti. Bölgedeki yardım kuruluşları, çadır kent içlerinde kanallar açarak yağmur suyunun tahliyesini sağlamaya çalışıyor. Ailelerin kullandığı battaniye, ocak, soba ve elbiseleri ise sel suları altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Çadırlardaki erzak da sel suları nedeniyle zarar görerek kamp alanında kilometrelerce uzağa saçıldı. Bölge halkının acil olarak soba, kışlık kıyafet ve gıda yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:12 Kaynak: DHA

Suriye, Güncel
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