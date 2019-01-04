Son Dakika Haberleri: Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Çadır Yardımı

Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Çadır Yardımı

37 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Fetih İlim Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Atme kampında selden etkilenen ailelere çadır yardımı yapıldı.

Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Çadır Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Fetih İlim Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Atme kampında selden etkilenen ailelere çadır yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Acil Yardım Görevlisi Yusuf İslam Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel mağduru ailelerin ilk andan itibaren yardımlarına koştuklarını söyledi.

Suriye'de geçen haftaki selden çok sayıda insanın etkilendiğini belirten Yeşil, "İHH acil yardım ve arama kurtarma ekipleri olarak çadır kurulumuna başladık. Selden etkilenen 80 aileyi kurduğumuz çadırlara yerleştireceğiz." dedi.

Dernek Başkanı Yılmaz Bulat da selden etkilenen ailelere gıda, battaniye, halı, yakacak ve kışlık malzeme yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Sel mağduru ailelere destek olmayı sürdürdüklerini anlatan Bulat, 80 ailenin yeni çadırına kavuşacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:49 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Suriye, Güncel
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