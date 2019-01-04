Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Çadır Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
ile Fetih İlim Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Suriye
'nin Türkiye
sınır hattındaki Atme kampında selden etkilenen ailelere çadır yardımı yapıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Acil Yardım Görevlisi Yusuf İslam
Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel mağduru ailelerin ilk andan itibaren yardımlarına koştuklarını söyledi.
Suriye'de geçen haftaki selden çok sayıda insanın etkilendiğini belirten Yeşil, "İHH acil yardım ve arama kurtarma ekipleri olarak çadır kurulumuna başladık. Selden etkilenen 80 aileyi kurduğumuz çadırlara yerleştireceğiz." dedi.
Dernek Başkanı Yılmaz Bulat da selden etkilenen ailelere gıda, battaniye, halı, yakacak ve kışlık malzeme yardımı ulaştırdıklarını söyledi.
Sel mağduru ailelere destek olmayı sürdürdüklerini anlatan Bulat, 80 ailenin yeni çadırına kavuşacağını kaydetti.