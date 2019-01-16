Son Dakika Haberleri: Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Yardım

Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Yardım

1 saat önce

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Atme kampında selden etkilenen ailelere soba, battaniye, gıda ve çocuk paketi yardımında bulundu.

Suriye'de Sel Mağduru Ailelere Yardım, System.String[]
AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Atme kampında selden etkilenen ailelere soba, battaniye, gıda ve çocuk paketi yardımında bulundu.

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden etkilenen ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Suriye'de çadırlarda barınan ailelerin soğukla da mücadele ettiklerini belirten Horoz, "Kampanyamıza AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin yanı sıra ilçemizdeki birçok vatandaşımız da destek verdi. Bu yardımlarla ailelerin biraz olsun yaralarını sarmak istiyoruz." dedi.

Reyhanlı Belediyesi önüne yanaştırılan tıra yüklenen malzemelerin içerisinde çok sayıda yaşamsal malzemenin yer aldığını aktaran Horoz, "Soba, battaniye, gıda, bebek ürünleri, ailelerin nefes almasını sağlayacak. Yardımların temin edilmesinde katkısı olanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Yardım tırı daha sonra Suriye'deki ailelere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Reyhanlı, Suriye, Güncel
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