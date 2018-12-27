Suriye'de sığınmacı kampları sular altında kaldı

Suriye'de 70 bin kişinin yaşadığı 11 sığınmacı kampı ülkede iki gündür etkili olan yağışlar sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.

Suriye'de 70 bin kişinin yaşadığı 11 sığınmacı kampı ülkede iki gündür etkili olan yağışlar sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.

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