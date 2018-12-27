Son Dakika Haberleri: Suriye'de sığınmacı kampları sular altında kaldı

Suriye'de sığınmacı kampları sular altında kaldı

17 dakika önce

Suriye'de 70 bin kişinin yaşadığı 11 sığınmacı kampı ülkede iki gündür etkili olan yağışlar sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.

Suriye'de sığınmacı kampları sular altında kaldı, System.String[]
Suriye'de 70 bin kişinin yaşadığı 11 sığınmacı kampı ülkede iki gündür etkili olan yağışlar sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:30 

Ekonomi
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