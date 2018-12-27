Suriye'de sığınmacı kampları sular altında kaldı
17 dakika önce
Suriye'de 70 bin kişinin yaşadığı 11 sığınmacı kampı ülkede iki gündür etkili olan yağışlar sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.
Suriye'de 70 bin kişinin yaşadığı 11 sığınmacı kampı ülkede iki gündür etkili olan yağışlar sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:30
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