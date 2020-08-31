Suriye'de sınırda çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında Suriye topraklarında başlayan orman yangını Türkiye'ye sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi Kekeç mevkisinin karşısında bulunan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki ormanlık alanda iki noktadan duman yükseldi.

Sınıra yaklaşık bir kilometre mesafedeki yangınlar, kısa sürede büyüdü ve bir süre sonra Türkiye tarafına sıçradı.

Sınır hattında hazır bekleyen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında Türkiye tarafında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Suriye tarafındaki yangının devam ettiği öğrenildi.

Farklı alanlardaki yangınların Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

Bölgeden zaman zaman patlama ve çatışma sesleri de Türkiye'ye kadar ulaşıyor.