Son Dakika Haberleri: Suriye'de Sis, Sığınmacı Kamplarını Olumsuz Etkiliyor

Suriye'de Sis, Sığınmacı Kamplarını Olumsuz Etkiliyor

2 gün önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Suriye'de Sis, Sığınmacı Kamplarını Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İdlib ilinin kuzeybatısında Türkiye-Suriye sınır hattında yer alan kamplar bölgesinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle bölgede ulaşımda zorluklar yaşanıyor.

İdlib'deki sığınmacı kamplarında yaklaşık 750 bin yerinden edilmiş sivil barınıyor.

Kamplar, çetin geçen kış şartlarından olumsuz etkileniyor.

Kamplarda, ısınmak için imkansızlık nedeniyle kolay tutuşan naylon, plastik türü maddelerin yakılması da yangınlara ve hasara yol açıyor.

Yoğun yağış aldığı dönemde de çadırlar su alıyor, yırtılıyor ya da sele kapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:52 Kaynak: AA

İdlib, Reyhanlı, Hatay, Suriye, Güncel
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