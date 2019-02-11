Suriye'de Sis, Sığınmacı Kamplarını Olumsuz Etkiliyor

Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinin karşısındaki Suriye
topraklarında yer alan kamplarda sis, yaşamı olumsuz etkiliyor. İdlib
ilinin kuzeybatısında Türkiye-Suriye sınır hattında yer alan kamplar bölgesinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Yoğun sis nedeniyle bölgede ulaşımda zorluklar yaşanıyor.
İdlib'deki sığınmacı kamplarında yaklaşık 750 bin yerinden edilmiş sivil barınıyor.
Kamplar, çetin geçen kış şartlarından olumsuz etkileniyor.
Kamplarda, ısınmak için imkansızlık nedeniyle kolay tutuşan naylon, plastik türü maddelerin yakılması da yangınlara ve hasara yol açıyor.
Yoğun yağış aldığı dönemde de çadırlar su alıyor, yırtılıyor ya da sele kapılıyor.