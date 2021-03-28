Suriye'nin Azez kentinde 2 PKK/PYD/ YPG terör örgütü mensubunun, sivillere zarar verilecek operasyonda kullanılacağı çok sayıda silah, bomba ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terörden arındırılan bölgelerde güvenlik güçlerine ait noktalara ve sivil halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik yapılacak saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan çok miktarda silah ve bomba malzemesi ele geçirildi. 27 Mart'ta Suriye/Azez'de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonla 2 kişi yakalandı.

2 Suriyeli şahsın yakalandığı operasyonda, şahısların bulunduğu kamyonda yapılan aramada; 2 adet TOW Füzesi, 24 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Keskin Nişancı tüfeği, 2 adet Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ilk ifadelerinde, malzemeleri PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarına ulaştırmak isterken yakalandıklarını itiraf etti.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/İHA)