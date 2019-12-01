Son Dakika › Güncel › Suriye'de sivilleri korumak için yol kontrol noktaları oluşturuluyor - Son Dakika
Suriye'de sivilleri korumak için yol kontrol noktaları oluşturuluyor
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin sivillere bombalı araç saldırılarına karşı yol kontrol noktaları oluşturulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin sivillere bombalı araç saldırılarına karşı yol kontrol noktaları oluşturulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacaktır" denildi. - ANKARA
MSB'den Barış Pınarı Harekatı vurgusu: Sivillere zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu Esenler Otogarı'nda kış lastiği denetimi: Yolcu otobüslerinin lastikleri kontrol edildi İsrail'den Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesi