Son Dakika Haberleri: Suriye'de sivilleri korumak için yol kontrol noktaları oluşturuluyor
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Suriye'de sivilleri korumak için yol kontrol noktaları oluşturuluyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin sivillere bombalı araç saldırılarına karşı yol kontrol noktaları oluşturulduğunu açıkladı.

Suriye'de sivilleri korumak için yol kontrol noktaları oluşturuluyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin sivillere bombalı araç saldırılarına karşı yol kontrol noktaları oluşturulduğunu açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacaktır" denildi. - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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