Suriye'de Siyasi Çözüm Konusundaki Çabalarımızı Yoğunlaştırdık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkesle beraber şimdi siyasi çözüm konusundaki çabalarımızı yoğunlaştırdık. Anayasa komisyonuyla yeni bir ivme yakalayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü de çok önemli ve Türkiye buna çok büyük destek veriyor." dedi.



AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ve beraberindekilerle Ağrı Valiliğini ziyaret eden Çavuşoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.



Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Vali Süleyman Elban'dan kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.



Buradan beraberindekilerle kentteki Mikail Aydemir Camisi Taziye Evi'ne geçen Çavuşoğlu, "Halkla Buluşma" programına katıldı.



Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'a destek istemek için kente geldiklerini söyledi.



Sayan'ın kentte çok aktif çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Çok güzel projeler hazırlamış ve hepsi de çok kolay hayata geçecek, Ağrı'nın ihtiyacı olan projeler. Yerel yönetici hem iyi hizmet etmeli hem de halka dokunabilmeli. Şu 1,5 yılda valimiz kayyum olarak atandıktan sonra Ağrı'da yaptığı hizmetleri gördünüz. Demek Ağrı'nın potansiyeli var. Sizin verdiğiniz vergiler devletin kasasında birikiyor. O parayı Ağrılılara hizmet olarak kullanmakta. Dağdaki teröriste göndermek de var. Ağrı'nın hakkını dağdaki teröriste gönderdiğin zaman o zaman devlet gerekeni yapar. Devlet millet için Ağrı halkı için vardır."



Çavuşoğlu, kente yapılan tesisler ve köprülü kavşakların kısa sürede tamamlandığını belirterek, bunların çok zor iş olmadığını söyledi.



Ağrı'nın daha iyisini hak ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki 5 yılda çok farklı bir Ağrı olacak. O zaman Ağrı ekonomi olarak büyüyecek, şehir olarak kalkınacak. Şu terörle mücadeleden sonra vatandaşlarımız eskiden gidemediği her yere gidiyor ve gece 1, 2'ye kadar yaz aylarında dolaşıyor." diye konuştu.



"Yeni Türkiye'ye alışacaksınız"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğudaki yatırım açığını kapatmak için bölgeye pozitif ayırımcılık da yaptığını anlatan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bizim için 781 bin kilometre karenin her bir köşesi birdir ve her vatandaşımız, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Boşnak, Arap olsun, ne olursa olsun birdir. Bu topraklarda, gönül coğrafyamızdan gelip yerleşenler de var. Anadolu toprağımız bir çok medeniyete beşiklik, ev sahipliği yapmış topraklardır. O yüzden birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz zaman, o zaman Türkiye'nin önüne kimse geçemez. Bugün Türkiye'ye karşı saldırıların sebebi ne, çünkü Türkiye artık eskisine göre çok güçlü bir ülke oldu, daha bağımsız kararlar almaya başladı, ekonomik olarak da güçlü ve daha bağımsız. Ülkenin IMF gibi örgütlere artık borcu yok, kendi kararlarını alan ve uygulayan, yanlışa yanlış diyen ve başkalarının dayatmalarına eğer yanlışsa kesinlikle boyun eğmeyen, kabul etmeyen bir ülke olduk. Bundan rahatsız oluyorlar ama biz onlara diyoruz ki yeni Türkiye'ye alışacaksınız."



Çavuşoğlu, Suriye'deki sorunun çözümünün yanı sıra İran'ın istikranı koruması ve ambargolardan etkilenmemesi için de çalıştıklarını aktardı.



"Teröristlerin temizlenmesiyle Suriye güvenli ülke olacak"



Tüm komşuların iyiliği için çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Suriye'de ateşkesle beraber şimdi siyasi çözüm konusundaki çabalarımızı yoğunlaştırdık. Anayasa komisyonuyla yeni bir ivme yakalayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü de çok önemli ve Türkiye buna çok büyük destek veriyor. O bölgede kalan teröristlerin de temizlenmesiyle, Suriye'de inşallah güvenli bir ülke olacak, ticaretimiz artacak. Türkiye'deki Suriyeliler dönmeye başladı."



Türkiye'den ülkelerine dönmek isteyenlere yardımcı olacaklarını, Suriye'deki insanların ihtiyaçlarını karşılamaları için de her türlü tedbiri aldıklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bugün tüm dünyadaki mazlumların umuduyuz. Sizlerin de katkılarıyla dünyada mazlumlara en çok insani yardım ulaştıran ülkeyiz, milletiz. Amerika'dan bile daha fazla. En zengin değiliz ama en cömert milletiz. Kutsal davalarımıza, Kudüs'e, milli davalarımıza sahip çıkmamız lazım. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Bunun için de birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım." ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, daha sonra vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

