Suriye'de SMO korona virüsü karşıtı tedbirler aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de SMO korona virüsü karşıtı tedbirler aldı - Son Dakika

Suriye'de SMO korona virüsü karşıtı tedbirler aldı

6 saat önce

Suriye'de Suriye Milli Ordusu korona virüsü karşıtı tedbirler alarak bazı bölgelerle sınır kapılar kapatıldı.

Suriye'de SMO korona virüsü karşıtı tedbirler aldı, System.String[]

Suriye'de Suriye Milli Ordusu korona virüsü karşıtı tedbirler alarak bazı bölgelerle sınır kapılar kapatıldı.


Korona virüsü dünyada yayılmaya hızla devam ederken, Suriye Milli Ordusu (SMO) korona virüsü ile mücadele için tedbirler aldı. Yeni alınan tedbirlere göre SMO'na ait bölgelerin sınırları kapattı. Gececi olarak sivillerin girmesi ya da çıkması askıya alınacak. SMO başta Suriye Demokratik Güçleri'ne ait bölgesine ile, Münbiç ve Cerablus arasında olan sınır kapısı kapattı. Bugünden itibaren uygulanan karar farklı bölgelerde kalan sivillerin sağlık güvenliğini göz önünde alınarak alındı. SMO yetkililer tarafından yapılan açıklama göre Halep kırsalındaki Suriye rejimini kontrol altında olan bölgesi arasında olan Abu Zandin geçidi de kapatıldı. - HALEP

Suriye Milli Ordusu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

Son Dakika Haberleri
00:12 Şanlıurfa'da "joker" operasyonu
00:12 Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti
00:12 Afyonkarahisar'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor
00:10 Apartmanın üçüncü katından düşen çocuk öldü
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 00:15:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'de SMO korona virüsü karşıtı tedbirler aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]