Suriye'de Son Dönem Yaşanan Gelişmelerle İlgili Görüşmeler Yapmak Üzere Rusya Federasyonu'nda...
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IHAAW210827-GEN/31-01-2019- Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonu'nda bulunan Milli Savunma Bakanlığı heyeti temaslarını tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37 Kaynak: İHA
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