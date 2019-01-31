Son Dakika Haberleri: Suriye'de Son Dönem Yaşanan Gelişmelerle İlgili Görüşmeler Yapmak Üzere Rusya Federasyonu'nda...

Suriye'de Son Dönem Yaşanan Gelişmelerle İlgili Görüşmeler Yapmak Üzere Rusya Federasyonu'nda...

45 dakika önce

IHAAW210827-GEN/31-01-2019- Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonu'nda bulunan Milli Savunma Bakanlığı heyeti temaslarını tamamladı.

Suriye'de Son Dönem Yaşanan Gelişmelerle İlgili Görüşmeler Yapmak Üzere Rusya Federasyonu'nda..., System.String[]
IHAAW210827-GEN/31-01-2019

- Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonu'nda bulunan Milli Savunma Bakanlığı heyeti temaslarını tamamladı. 31.01.2019 21: 08: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Suriye, Güncel
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