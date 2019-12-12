Suriye'de su basan kamplar için yardım çağrısı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib ili kırsalında şiddetli yağmur nedeniyle çadır kamplarını su bastı. Kamp sakinleri, yardım çağrısında bulundu.



Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili kırsalında bulunan birçok sığınmacı kampı şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Çoğunlukla İdlib'in güney kırsalındaki bombardımanlardan kaçan sivillerin yaşadığı kamplar, sel tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.



Köyünden kaçarak İdlib'in kuzey kırsalındaki kampa sığınan ve çadırını su basan 65 yaşındaki Ayşe Casim, "7 ay önce saldırılar nedeniyle köyümüzden kaçarak buraya sığındık. Saldırılarda 7 çocuğumu kaybettim. Evlerimiz yıkıldı. Sahip olduğumuz her şeyi kaybettik. Bu kampta da 15-20 gündür yağmurun altındayız. Suyun içinde yaşıyoruz" dedi.



İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, kış mevsiminin soğuğu ve ailelerin imkansızlığı nedeniyle sular altında kalan kamplarda insanların çok zor durumda olduğunu söyledi. Tosun, su baskını nedeniyle mağdur olan aileler için yardım çağrısında bulunarak, "Ailelerin soba, yakacak, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyacı var. Eğer bu yağışlar devam ederse kampların birkaç gün sonra sel baskınına maruz kalma tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle sel felaketinin meydana gelmesi durumunda ailelerin mağdur olmaması için yardımların acil olarak bölgeye ulaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İDLİB