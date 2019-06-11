Son Dakika Haberleri: Suriye'de tarlada çıkan yangın, Nusaybin'den görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Suriye'de tarlada çıkan yangın, Nusaybin'den görüntülendi

1 saat önce

SURİYE'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'de tarlada çıkan yangın, Nusaybin'den görüntülendi, System.String[]
SURİYE'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'nın Hileliye bölgesindeki havalimanı mevkiinde ekili buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışıldı. Nusaybin ilçesinden görüntülenen yangının devam ettiği bildirildi.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
Mardin, Nusaybin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:51:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de tarlada çıkan yangın, Nusaybin'den görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]