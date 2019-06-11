Suriye'de tarlada çıkan yangın, Nusaybin'den görüntülendi
1 saat önce
SURİYE'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
SURİYE'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'nın Hileliye bölgesindeki havalimanı mevkiinde ekili buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışıldı. Nusaybin ilçesinden görüntülenen yangının devam ettiği bildirildi.
- Mardin
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