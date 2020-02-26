Suriye'de terörden temizlenen bölgelerin eğitim faaliyetleri değerlendirildi - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunca (SMO) terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde eğitimle ilgili çalışmalara ağırlık veriliyor.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde eğitimin kalitesini artırmak, altyapısını güçlendirmek, niteliğini artırmak, sosyokültürel ve eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıya MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanı Metin İlci, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis İl Milli Eğitim müdürleri katıldı.