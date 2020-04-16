Suriye'de teröristlerin kullandığı 4 bin tünel, imha edildi - Son Dakika
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Suriye'de teröristlerin kullandığı 4 bin tünel, imha edildi

6 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad kentleri terör örgütünden işgalinden kurtarıldı.

Suriye'de teröristlerin kullandığı 4 bin tünel, imha edildi, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad kentleri terör örgütünden işgalinden kurtarıldı. Güvenli hale gelen bölgede halen devam eden çalışmalar kapsamında bazılarının bir ucu Türkiye'den çıkacak şekilde kazılmış 4 bini aşkın tünel bulundu. Türkiye'ye yönelik olası saldırıların yanı sıra kaçak geçiş ve kaçakçılık için kazılan tüneller, tespitinin ardından tek tek imha edildi.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011 yılında başlayan iç karışıklık, rejimin güç kullanmasıyla iç savaşa döndü. Özgür Suriye Ordusu ismiyle rejime karşı mücadele eden muhalifler, zaman içerisinde görüş ayrılığına düşerek gruplara bölündü. Muhalif gruplar arasında yaşanan ayrılık ve çatışmalar sırasında terör örgütü de bazı kentleri işgal etti. Terör örgütü PKK/ YPG işgal ettiği alanları genişleterek Irak sınırından İdlib'e kadar uzanan sınır hattında koridor oluşturmak istedi. Terör örgütünün ilk etapta Fırat'ın nehri batısına geçerek sözde kantonlarını birleştirmek istemesine yönelik bu hevesi Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile sonlandı. Fırat nehri doğusunda kalan ancak hem yerel halka zulmeden hem de Türkiye'ye yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütünün bulundukları alanları gerçek sahiplerine bırakarak terk etmesine yönelik çağrılar sonuçsuz kalınca 9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Şanlıurfa'nın ilçeleri olan Akçakale ile Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Tel Abyad ve Resulayn kentlerini kapsayan 120 kilometrelik hat kısa süre içerisinde teröristlerden arındırıldı. İki ilçe merkezi ile kasaba ve köylerin kısa sürede teröristlerden arındırılmasıyla 5 bin kilometre kareyi aşkın alan terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirildi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HUZUR GELDİ

Teröristlerden temizlenmesinin ardından Resaluyn ve Tel Abyad'da yaşamın normale dönmesi için çalışmalara başlandı. İlk etapta güvenlik güçleri, 5 bin kilometre karelik alanda teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların tespit ve imhasına başladı. Binlerce patlayıcının etkisiz hale getirildiği bölgede, teröristlerin işgali sırasında karargaha dönüştürdüğü ve Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından kaçarken yaktıkları kamu kurumlarında tadilat yapıldı. Kısa süre içerisinde terör örgütünün izlerinin silinmesinin ardından binlerce Suriyeli yeniden topraklarına döndü ve huzur içerisinde yaşamaya başladı.

4 BİNİ AŞKIN TÜNEL BULUNUP, İMHA EDİLDİ

Türkiye sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesi ve terör örgütünün işgaline son verilmesiyle birlikte Tel Abyad ile Resulayn'da güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda PKK/YPG'nin TSK'nın düzenleyeceği harekatta hain saldırılar için hazırladığı 4 bini aşkın tünel bulundu. Yerin metrelerce altına girilmesi ve içerisinde farklı kollara ayrılarak labirenti andıran bazıları patlayıcı ile tuzaklanmış tüneller tespitinin ardından tek tek imha edildi.

Olası askeri harekata karşı bazıları kilometrelerce uzunluğunda kazılan ve hain saldırıları gerçekleştirmek, ardından kaçmak için hazırlandığı saptanan tünellerin toplam uzunluğunun ise 400 kilometreden fazla olduğu belirlendi. Kimi insan gücü, kimi ise iş makineleri aracılığıyla hazırlanmış olan tüneller ile Resulayn ve Tel Abyad'ın adeta yer altı şehri inşa edildiği de ortaya çıkmış oldu.

BAZI TÜNELLERİN UCU TÜRKİYE TOPRAKLARINA ÇIKIYOR

Güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında bulunan tünellerin bazılarının ucunun Türkiye topraklarına çıkacak şekilde hazırlandığı da belirlendi. Son olarak Resulayn'da ortaya çıkarılan bir tünelin ucunun Ceylanpınar'a uzandığı tespit edildi. Türkiye sınırına yakın noktadaki bir evin odasından inilen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki tünelin içerisinde ışık ve havalandırma sisteminin de kurulduğu saptandı. İçinde birkaç ayrı yöne açılan tünelin, bir ucunun Türkiye tarafından çıkacak şeklide kazıldığı saptandı. Güvenlik güçlerince tespit edilen tüneli terör örgütünün; vur-kaç tarzı saldırılar, gizlenme, kaçış noktası, insan ve uyuşturucu ticareti için kullanmayı hedeflediği belirlendi.


Resulayn, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:48 Kaynak: DHA

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