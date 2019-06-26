Son Dakika Haberleri: Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 şehit, 5 yaralı (2)
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Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 şehit, 5 yaralı (2)

1 saat önce

BAKANLIK: 1 ŞEHİT, 5 YARALIMilli Savunma Bakanlığı, Suriye'de 1 askerin şehit olduğu çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 şehit, 5 yaralı (2), System.String[]

BAKANLIK: 1 ŞEHİT, 5 YARALI
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de 1 askerin şehit olduğu çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Çatışmada 5 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:12 Kaynak: DHA
Suriye, Güncel
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