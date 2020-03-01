Suriye'de tespit edilen rejim hedefleri başarılı şekilde imha edilmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de tespit edilen rejim hedefleri başarılı şekilde imha edilmeye devam ediyor - Son Dakika

Suriye'de tespit edilen rejim hedefleri başarılı şekilde imha edilmeye devam ediyor

7 saat önce

Tespit edilen rejim hedeflerinin vurulma anları İDLİB - Suriye'de tespit edilen rejim hedefleri başarılı şekilde imha edilmeye devam ediyor.

Tespit edilen rejim hedeflerinin vurulma anları İDLİB - Suriye'de tespit edilen rejim hedefleri başarılı şekilde imha edilmeye devam ediyor.

Suriye'de tespit edilen rejim hedefleri başarılı şekilde imha edilmeye devam ediyor

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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