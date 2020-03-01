Suriye'de tespit edilen rejim hedefleri başarılı şekilde imha edilmeye devam ediyor - Son Dakika

Tespit edilen rejim hedeflerinin vurulma anları İDLİB - Suriye 'de tespit edilen rejim hedefleri başarılı şekilde imha edilmeye devam ediyor.

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