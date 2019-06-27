- Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
1 saat önce
- Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralıİDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde, ESAD güçleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözlem noktasına saldırıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
- Suriye
'de TSK
gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
İDLİB - Suriye'nin İdlib
kentinde, ESAD güçleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözlem noktasına saldırıda bulundu. Saldırıda bir askerimiz şehit olurken 3 asker de yaralandı.
ESAD güçleri Hama'nın kuzeyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulundu. Saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 3 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Gözlem Noktasına saldırı yapılan noktalara top atışlarıyla misliyle karşılık verdiği öğrenildi.
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