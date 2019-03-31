Suriye'de TSK Unsurlarına Havanlı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı
1 saat önce
Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırı düzenlenirken, bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Suriye
'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri
unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırı düzenlenirken, bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK
unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tankçı sözleşmeli er Mustafa Ergen
(22) şehit oldu. Tankçı Sözleşmeli Er H.S. ise yaralandı. Yaralı asker, ambulans ile geniş güvenlik önlemleri altında Kilis
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede polis ve askerler güvenlik önlemleri aldı. Bazı generaller ve subaylar hastaneye gelerek yaralı askerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Şehit tankçı sözleşmeli er Mustafa Ergen'in cenazesi Kilis'e getirildikten sonra Elbeyli
ilçesindeki Çıldıroba Üs Bölgesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray
'a gönderilecek.
Terör örgütü hedefleri vuruluyor Fırat
Kalkanı ile Zeytin
Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:09 Kaynak: İHA
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