Son Dakika Haberleri: Suriye'de TSK Unsurlarına Havanlı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı

Suriye'de TSK Unsurlarına Havanlı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı

1 saat önce

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırı düzenlenirken, bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Suriye'de TSK Unsurlarına Havanlı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırı düzenlenirken, bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tankçı sözleşmeli er Mustafa Ergen (22) şehit oldu. Tankçı Sözleşmeli Er H.S. ise yaralandı. Yaralı asker, ambulans ile geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede polis ve askerler güvenlik önlemleri aldı. Bazı generaller ve subaylar hastaneye gelerek yaralı askerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Şehit tankçı sözleşmeli er Mustafa Ergen'in cenazesi Kilis'e getirildikten sonra Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba Üs Bölgesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a gönderilecek.

Terör örgütü hedefleri vuruluyor

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

TSK, Suriye, 3. Sayfa
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