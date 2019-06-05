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Suriye'de TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı

37 dakika önce

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'de Azez ilçesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
Suriye'de TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
Suriye, TSK, Güncel
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