Suriye'de TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı
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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
Fırat
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri
unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye
'de Azez
ilçesindeki TSK
unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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