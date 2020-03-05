Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği - Son Dakika
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Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği

6 saat önce

SURİYE'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerinde bulunan araçlara, tankerlerle akaryakıt gönderildi.

Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği, System.String[]

SURİYE'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerinde bulunan araçlara, tankerlerle akaryakıt gönderildi.TSK tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere, lojistik faaliyetler kapsamında, askeri araçların ihtiyaçları olan akaryakıtlar gönderiliyor. Akaryakıt dolu çok sayıda tanker Suriye'deki üs bölgelerine gitti.


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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:28 Kaynak: DHA
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