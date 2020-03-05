Son Dakika › Güncel › Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği - Son Dakika
Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği
6 saat önce
SURİYE'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerinde bulunan araçlara, tankerlerle akaryakıt gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:28 Kaynak: DHA
SURİYE'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerinde bulunan araçlara, tankerlerle akaryakıt gönderildi.TSK tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere, lojistik faaliyetler kapsamında, askeri araçların ihtiyaçları olan akaryakıtlar gönderiliyor. Akaryakıt dolu çok sayıda tanker Suriye'deki üs bölgelerine gitti.
Son Dakika Şehitlerin naaşlarını kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet Putin, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söyledi: Suriye ordusu ağır kayıplar veriyor Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz Şehit babası: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız