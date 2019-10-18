Son Dakika Haberleri: Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi
Son Dakika Güncel Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi

Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi

1 saat önce

Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.

Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi, System.String[]

Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.


Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrağının dalgalandırıldığı gösterilerde Esad rejimine karşı sloganlar atıldı. Cerablus, El Bab ve Rakka'da cuma namazı sonrası sokaklara dökülen siviller, Türk askerine destek verdi. - RAKKA

Suriye Milli Ordusu, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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