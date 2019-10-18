Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi

Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.



Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrağının dalgalandırıldığı gösterilerde Esad rejimine karşı sloganlar atıldı. Cerablus, El Bab ve Rakka'da cuma namazı sonrası sokaklara dökülen siviller, Türk askerine destek verdi. - RAKKA