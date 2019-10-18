Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi
1 saat önce
Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.
Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrağının dalgalandırıldığı gösterilerde Esad rejimine karşı sloganlar atıldı. Cerablus, El Bab ve Rakka'da cuma namazı sonrası sokaklara dökülen siviller, Türk askerine destek verdi. - RAKKA
Son Dakika: Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek AB'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya eleştiri: Beklediğimiz şey, sözde ateşkes değildi Son dakika: ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak