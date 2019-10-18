- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi
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- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendiAZEZ - Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi
AZEZ - Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.
Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrağının dalgalandırıldığı gösterilerde Esad rejimine karşı sloganlar atıldı. Cerablus, El Bab ve Rakka'da cuma namazı sonrası sokaklara dökülen siviller, Türk askerine destek verdi.
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