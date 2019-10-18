Son Dakika Haberleri: - Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi
Son Dakika Güncel - Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi

- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi

1 saat önce

- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendiAZEZ - Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.

- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi

AZEZ - Suriye'nin farklı kentlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi.

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerine destek gösterileri düzenlendi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrağının dalgalandırıldığı gösterilerde Esad rejimine karşı sloganlar atıldı. Cerablus, El Bab ve Rakka'da cuma namazı sonrası sokaklara dökülen siviller, Türk askerine destek verdi.

- Suriye'de TSK'ya destek gösterileri düzenlendi

Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
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