Son Dakika Haberleri: Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (2)

Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (2)

1 saat önce

BAKANLIKTAN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (2), System.String[]
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı gerçekleştirdiği belirtilerek şöyle denildi:

"Saldırı sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:23 Kaynak: DHA

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