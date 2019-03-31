Son Dakika Haberleri: Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (3)

Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (3)

42 dakika önce

BAKAN AKAR'DAN BAĞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in şehit düştüğü terör saldırısı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (3), System.String[]
BAKAN AKAR'DAN BAĞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in şehit düştüğü terör saldırısı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Silah arkadaşımız, 31 Mart 2019 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:44 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel
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