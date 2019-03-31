Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (3)
37 dakika önce
BAKAN AKAR'DAN BAĞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in şehit düştüğü terör saldırısı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
BAKAN AKAR'DAN BAĞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ergen
'in şehit düştüğü terör saldırısı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Silah arkadaşımız, 31 Mart 2019 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı
mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:49 Kaynak: DHA
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