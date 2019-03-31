Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı (4)
8 dakika önce
CENAZE AKSARAY'A GÖNDERİLDİSuriye'de PKK/PYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi, Kilis'te yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
CENAZE AKSARAY'A GÖNDERİLDİ
Suriye'de PKK/PYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi, Kilis'te yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şehit erin cenazesi otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Aksaray'a gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:06 Kaynak: DHA
Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı
Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun
Türkücü Aydın Aydın, Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi
Kütahyalı Taksiciden Örnek Davranış! Şehit Ailelerinden Para Almadı