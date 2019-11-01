Son Dakika Haberleri: Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı
Son Dakika Güncel Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı

Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı

7 saat önce

RUSYA'nın Soçi kentindeki mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasıyla Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Suriye topraklarında, Türk- Rus ortak kara devriyesi başladı.

Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı, System.String[]
RUSYA'nın Soçi kentindeki mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasıyla Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Suriye topraklarında, Türk- Rus ortak kara devriyesi başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Suriye topraklarındaki terör örgütlerine yönelik 9 Ekim'de, 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat devam ederken, ABD ile yapılan görüşme sonrası teröristlerin çekilmesi için 120 saatlik süre verildi. Bu sürenin tamamlanmasına rağmen teröristlerin çekilmemesi ve sınırdaki kentlere taciz ile saldırılar üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk yetkililer, Soçi kentinde Rusya Federasyonu yetkilileri ile 22 Ekim'de bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından imzalanan 13 maddelik mutabakat kapsamında, teröristlerin çekilmesi için 150 saat süre verildi. Bu süre de salı günü saat 18.00'de sona erdi.Türk askerleri ile Rus askeri polisleri, mutabakat gereği bugün sabah saatlerinde ilk ortak kara devriyesi için hazırlıklarını tamamladı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Şenyurt Hudut Bölüğü'nden Suriye'nin Derbesiye bölgesine geçen Türk askeri, Şeri köyünde Rus askeri polisi ile buluştu. Türkiye'den 4, Rusya'dan ise 5 zırhlı araç ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı, Şeri köyünden doğuya ortak devriyeye başlandı. Zırhlı araçlarla Kamışlı'ya doğru 70 kilometre boyunca devriye faaliyeti yürütülecek.


- Suriye
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:38 Kaynak: DHA
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