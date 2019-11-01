Son Dakika Haberleri: Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)
Son Dakika Güncel Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)

Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)

7 saat önce

DEVRİYE TAMAMLANDISuriye'nin kuzeyindeki Resulayn ile Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde, Rus askeri polisleri ve Türk askerlerinin gün ortasında başladığı ortak kara devriyesi, saat 16.00 sıralarında tamamlandı.

Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2), System.String[]

DEVRİYE TAMAMLANDI

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ile Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde, Rus askeri polisleri ve Türk askerlerinin gün ortasında başladığı ortak kara devriyesi, saat 16.00 sıralarında tamamlandı. İki ülkenin güvenlik güçleri, devriyenin başladığı Şeri köyüne, yaklaşık 4 saat sonra dönerek, devriyeyi sonlandırdı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi
"KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:32:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]