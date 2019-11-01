Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)
7 saat önce
DEVRİYE TAMAMLANDISuriye'nin kuzeyindeki Resulayn ile Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde, Rus askeri polisleri ve Türk askerlerinin gün ortasında başladığı ortak kara devriyesi, saat 16.00 sıralarında tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
DEVRİYE TAMAMLANDI
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ile Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde, Rus askeri polisleri ve Türk askerlerinin gün ortasında başladığı ortak kara devriyesi, saat 16.00 sıralarında tamamlandı. İki ülkenin güvenlik güçleri, devriyenin başladığı Şeri köyüne, yaklaşık 4 saat sonra dönerek, devriyeyi sonlandırdı.
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