Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)
7 saat önce
ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDIRusya askeri polisi ile Türk askerlerince Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde gün ortasında başlayan devriye saat 16.00 sıralarında tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Rusya askeri polisi ile Türk askerlerince Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde gün ortasında başlayan devriye saat 16.00 sıralarında tamamlandı. İki ülke askerleri, devriyenin başladığı Şeri Köyü'ne yaklaşık 4 saat sonra dönerek devriyeyi tamamladı.Görüntü Dökümü
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası