Son Dakika Haberleri: Suriye'de türk-rus ortak kara devriyesi başladı -2
Son Dakika Güncel Suriye'de türk-rus ortak kara devriyesi başladı -2

Suriye'de türk-rus ortak kara devriyesi başladı -2

6 saat önce

Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDIRusya askeri polisi ile Türk askerlerince Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde gün ortasında başlayan devriye saat 16.00 sıralarında tamamlandı.

Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)

ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

Rusya askeri polisi ile Türk askerlerince Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde gün ortasında başlayan devriye saat 16.00 sıralarında tamamlandı. İki ülke askerleri, devriyenin başladığı Şeri Köyü'ne yaklaşık 4 saat sonra dönerek devriyeyi tamamladı.

Suriye'de türk-rus ortak kara devriyesi başladı -2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de türk-rus ortak kara devriyesi başladı -2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]