Suriye'de Türk ve Rus ortak kara devriyesi başladı
7 saat önce
Suriye'de Türk ve Rus ortak kara devriyesi başladı
Suriye'de 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Anadolu Ajansı, Soçi'de varılan uzlaşı gereği her iki ülkenin askeri güçlerinin sınır hattında devriye görevine başladıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:23
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