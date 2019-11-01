Son Dakika Haberleri: Suriye'de Türk ve Rus ortak kara devriyesi başladı
Son Dakika Dünya Suriye'de Türk ve Rus ortak kara devriyesi başladı

Suriye'de Türk ve Rus ortak kara devriyesi başladı

7 saat önce

Suriye'de Türk ve Rus ortak kara devriyesi başladı

Suriye'de Türk ve Rus ortak kara devriyesi başladı, System.String[]

Suriye'de 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.


Anadolu Ajansı, Soçi'de varılan uzlaşı gereği her iki ülkenin askeri güçlerinin sınır hattında devriye görevine başladıklarını duyurdu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:23 
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