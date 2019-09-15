Son Dakika Haberleri: Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü
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Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü

31 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı: 12 ölü

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:25 Kaynak: AA
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