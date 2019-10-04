Suriye'de Türkiye ve ABD'den üçüncü birleşik kara devriyesi başladı
1 saat önce
uriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı.
Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:16
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