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Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD engelledi - AFP
6 saat önce
Fransız haber ajansı diplomatik kaynaklara dayandırarak Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD'nin engellediğini bildirdi
Fransız haber ajansı diplomatik kaynaklara dayandırarak Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD'nin engellediğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:44
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