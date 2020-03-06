Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD engelledi - AFP - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD engelledi - AFP - Son Dakika Dünya

Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD engelledi - AFP

6 saat önce

Fransız haber ajansı diplomatik kaynaklara dayandırarak Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD'nin engellediğini bildirdi

Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD engelledi - AFP, System.String[]

Fransız haber ajansı diplomatik kaynaklara dayandırarak Suriye'de varılan ateşkesle ilgili BM'nin destek açıklamasını ABD'nin engellediğini bildirdi.


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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:44 
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